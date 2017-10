Nieuwe country manager voor D-Link Benelux

Netwerkspecialist D-Link heeft een nieuwe country manager aangesteld voor de Benelux. De keuze viel op Gunter Thiel, die ook al Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland onder zich had. Hij vervangt de Belg Steven Decoopman die in augustus naar Epson vertrok.

Gunter Thiel heeft ervaring opgedaan in marketing en sales bij diverse technologiebedrijven. Zo heeft hij gewerkt voor Sony Ericsson, LG Electronics en BlackBerry. Thiel rapporteert aan Thomas von Baross, Vice President D-Link Northern, Central & Eastern Europe. Thiel is sinds begin mei van dit jaar aan de slag bij D-Link. Voorheen was hij werkzaam als business developer bij Media-Saturn Duitsland.

Onder de verantwoordelijkheid van Thiel zullen sales management, marketing, product management en klantenservice versterkt worden, schrijft D-Link in een persbericht. Het samenvoegen van de verantwoordelijkheden over de Benelux en de DACH-landen is dus geenszins een sanering, zo benadrukt het bedrijf. Zo is Gerald Schouten al aangesteld als de nieuwe country salesmanager en teamleader van D-Link Benelux. Hij heeft diverse salesfuncties vervuld bij AVM, 2L International en ElectroStyling en heeft flink wat ervaring opgedaan in de b2b-markt.

Tot augustus dit jaar was de Belg Steven Decoopman de country manager bij D-Link. Hij vertrok echter naar printer- en projectorenfabrikant Epson, waar hij is aangesteld als nieuwe branch office manager en consumer sales manager voor België en Luxemburg.