Burger bezorgd over impact van internet

Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau KPMG. Volgens het rapport zijn Nederlanders ongerust over de vraag of hun gegevens veilig zijn. Ook de mogelijke aantasting van haar privacy houdt de bevolking bezig. Eén op de vijf vindt dat zij voldoende controle heeft op het gebruik van persoonlijke gegevens door derden. Tien procent vindt dat overheid en het bedrijfsleven voldoende transparant zijn over het gebruik van hun persoonlijke gegevens.



Burgers zijn bijvoorbeeld kritisch over zoekmachines die steeds meer data verzamelen en resultaten tonen die zijn ingegeven door commercie in plaats van inhoud. Bijna zeventig procent van de ondervraagden is van mening dat zoekmachines op dezelfde vraag steeds hetzelfde antwoord zouden moeten geven. Volgens tachtig procent moet een zoekmachine altijd het meest waarheidsgetrouwe antwoord geven in plaats van een antwoord dat commercieel het best uitkomt.



Zo’n zestig procent van de burgers vindt het een zorgelijke ontwikkeling dat een klein aantal zoekmachines wereldwijd de gegevens van heel veel mensen in handen heeft en dat het bedrijf achter de zoekmachine steeds meer over hen te weten komt als zij de zoekmachine vaak gebruiken.