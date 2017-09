Computable vernieuwt vormgeving magazine

Binnen de nieuwe vormgeving is er gekeken naar internationale media en is er gezocht naar een manier om de lezer elke uitgave weer te verrassen met een creatieve uitgave. ‘Uiteraard draait het om de inhoud van onze artikelen’, verduidelijkt Hulsman, ‘maar het is nou eenmaal zo dat het oog ook iets wilt. We hebben daarom een verfrissende nieuwe vormgeving, waarbij we afscheid hebben genomen van vaste stramienen zodat we elke uitgave van een eigen uitstraling kunnen voorzien.’

De opvallendste veranderingen aan het magazine van Computable zijn direct op de voorpagina zichtbaar. Waar het logo hetzelfde is gebleven, is de rest veranderd. Geen witte balken meer, andere lettertypen en variatie in koppengebruik. Deze lijn is door het magazine heen getrokken. De belangrijkste wijziging aan het binnenwerk is dat Computable vanaf nu met een variabele kolombreedte gaat werken. Hierdoor kan er per artikel worden gekozen voor een een, twee, drie of vierkoloms opmaak.

In de eerste gerestylde Computable gaat het dossier over digital driven transformation, niet geheel toevallig ook het thema van de vakbeurzen Infosecurity.nl en Data & Cloud Expo. Binnen dit dossier is er een interview met Picnic-cto Daniel Gebler, kijken we naar de toegevoegde waarde van algoritmes en behandelen we trends in transformatie. Verder zijn er in de nieuwe Computable artikelen te vinden over businesstesters bij ABN Amro, een reportage over startupstad Berlijn, een bedrijfsportret van het 25-jarige Ctac en een gesprek met Coks Stoffer, de Nederlandse directeur van DXC. Alle artikelen uit het magazine zullen de komende maand gedoseerd ook online gepubliceerd worden.

Het magazine van Computable richt zich op managers in ict. Ict-managers, line of business managers en interne of externe consultants die werkzaam zijn voor een organisatie vanaf vijftig medewerkers en die nog geen magazine ontvangen, kunnen gratis Computable aanvragen.