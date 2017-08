Avaya: halvering miljardenschuld is bijna rond

Chapter 11-procedure

Als een Amerikaans bedrijf in moeilijkheden komt, kan het bescherming aanvragen volgens chapter 11 van de Amerikaanse faillissement-wetgeving. Chapter 11 lijkt op onze surseance van betaling, maar leidt veel vaker tot een succesvolle herstructurering van de financiën en het bedrijf.

Bedrijven die in Nederland surseance van betaling aanvragen, gaan in veel gevallen uiteindelijk failliet. In de VS kan een bedrijf met financiële moeilijkheden het op een akkoord gooien met schuldeisers, banken, werknemers en de aandeelhouders. Voor alle partijen kan het beter zijn om de activiteiten voort te zetten in plaats van deze failliet te laten gaan of per onderdeel te verkopen.Bedrijven die in de Chapter-11 procedure terechtkomen maken vaak een doorstart.

Een opvallend feit van de Chapter 11-procedure is dat het bedrijf in problemen nieuw geld kan lenen met als voorwaarde dat de gelduitlener als eerste aan de beurt komt als er opbrengsten zijn. De oorspronkelijke schuldenaren komen dan pas later aan de beurt, wat hun positie ernstig verzwakt.

(bron RTL Z)