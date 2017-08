Moederbedrijf van Snapchat lijdt megaverlies

Koersval

De beursgang van Snap in maart 2017 is geen succes gebleken. De koers dook al snel onder de introductiekoers van 17 dollar. Gisteravond, na de bekendmaking van de kwartaalcijfers, leverde het aandeel 14 procent in. Het staat nu op 11,90 dollar. In november 2016 maakte het bedrijf bekend naar de beurs te willen gaan waarbij het mikte op een waarde van maar liefst 25 miljard dollar. Dit resultaat wordt dus bij lange na niet gehaald. Computable voorspelde eind 2016 al dat de beursgang van SnapChat mogelijk een nieuwe tech zeepbel in zou luiden.



SnapChat laat gebruikers elkaar foto’s sturen die gemakkelijk zijn op te leuken. Onderscheidende feature is dat die gedeelde plaatjes binnen enkele seconden automatisch gewist worden op de toestellen van ontvangers.