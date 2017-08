Dell EMC en BT onderzoeken flexibele netwerken

Switches als tandem

Voordeel van uitgesplitste switches is dat ze makkelijk te beheren zijn door het gebruik van het Netconf-protocol en Yang-modellen. Dit maakt het volledige systeem goed programmeerbaar, waardoor de switches als een tandem kunnen functioneren. Hierdoor kunnen ze nieuwe netwerkservices bieden en snel configuraties veranderen.



BT werkt samen met Dell EMC om verschillende gebruikscases te onderzoeken. Het telecombedrijf wil de voordelen van software-defined netwerken (sdn), nfv (network functions virtualisatie) en programeerbaar silicium maximaal benutten. Dit omvat onder meer de directe activatie van het ethernetcircuit van een derde partij, zoals een bedrijf, en de mogelijkheid van het systeem om realtime data uit het netwerk aan te leveren.



BT is ruim 25 jaar actief als telecom- en ict-diensten in de Benelux. Het levert netwerkgebaseerde ict-diensten die gericht zijn op multinationals, grote private en publieke organisaties, professionele dienstverleners en grootverbruikers (wholesale).



De multinational beschikt naar eigen zeggen over ruim 6700 kilometer aan glasvezelnetwerk in Nederland en 1100 kilometer aan glasvezelinfrastructuur in België. Het bedrijf heeft drie datacenters in Nederland en is in de Benelux actief vanuit kantoren in België, Nederland en Luxemburg. Grote klanten in de Benelux zijn: boekhoudsoftwareleverancier Exact, diervoeder Nutreco, De Europese Unie, Navo en uitzender Randstad.



Dell nam in oktober 2015 EMC over en haalde het bedrijf van de beurs. De afronding van de integratie van beide bedrijven tot het nieuwe Dell EMC vond eind 2016 plaats. De organisatie heeft een marktwaarde van tachtig miljard dollar en 180.000 medewerkers in dienst.