Lebara Group in handen van Palmarium

Het telecombedrijf Lebara is in 2001 opgericht door Rasiah Ranjith Leon, Baskaran Kandiah en Ratheesan Yoganathan. Het bedrijf, waarvan de naam een samenstelling is van de eerste twee letters van de heren, beschikt over 275.000 verkooppunten en zegt 3,5 miljoen klanten te bedienen. Het richt zich op reizigers, studenten en migranten wereldwijd.

Lebara is nu in handen van de Zwitserse investeerder Palmarium. Dat bedrijf richt zich op alternatieve investeringen, onder meer in private equity en vastgoed. De overname is reden voor de drie Lebara-oprichters om het bedrijf te verlaten. Deze komt nu onder leiding te staan van Graeme Oxby, die overkomt van Liberty Global, waar hij werkzaam was als managing director bij de Europese mobiele tak. Daarvoor heeft hij gewerkt bij Engelse telecombedrijven zoals Three en Virgin.