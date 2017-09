Alleen handsfree bellen mogelijk met tool Detron

SafeDrivePod levert een oplossing die ervoor zorgt dat de gebruiker alleen de handsfree-functie van de telefoon kan gebruiken tijdens het rijden. Deze oplossing wordt al gebruikt door organisaties in binnen- en buitenland, waaronder G4S, InShared, Canon, Gazelle en Veilig Verkeer Nederland. Samen met Detron is nu een afgeleide versie in de markt gezet, met gebruikmaking van Detrons In Control. Dit is een beheerdienst voor endpoints die er voor zorgt dat medewerkers overal veilig kunnen werken op alle apparaten, van pc tot smartphone.

SafeDrivePod+ zorgt ervoor dat bestuurders het handsfree-gebruik niet kunnen omzeilen. De In Control-software garandeert dat de app op de telefoon staat en dat de gebruiker bluetooth en gps niet kunnen uitschakelen. Doet de gebruiker dat wel, dan werkt de mobiele telefoon niet meer.

Eerder deze maand ondertekenden de ANWB en veertig andere organisaties nog een gedragscode om het gebruik van de smartphone achter het stuur tegen te gaan. Uit recent onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid blijkt dat de kans op ongelukken zes keer hoger wordt bij het verzenden van berichten met de telefoon tijdens het rijden. Hogere boetes uitdelen voor het gebruik van de telefoon leveren nog niet het maximale resultaat en dus is SafeDrivePod ontwikkeld, zodat weggebruikers alleen handsfree kunnen bellen en navigeren, aldus de twee bedrijven.