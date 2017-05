Guido Peters leidt distibitiemarketing Lancom

Volgens de Duitse netwerkleverancier beschikt Peters over meer dan zeventien jaar ervaring in sales- en marketing-posities binnen de ict- en telecommunicatie-branche. In zijn laatste positie droeg hij de verantwoordelijkheid voor distributie-sales en -marketing en voor de online-business van netwerkleverancier Zyxel in Duitsland en Oostenrijk.



In zijn nieuwe positie van senior channel marketing manager ondersteunt Peters de Lancom-distributeurs met het ontwikkelen en implementeren van doelgerichte marketingplannen rondom het Lancom-assortiment. Hij rapporteert aan manager field marketing Andrea Volkhardt,

'Wij zijn buitengewoon verheugd dat we Guido Peters mogen verwelkomen als expert op het gebied van distributiemarketing', aldus Stefan Herrlich, directeur-aandeelhouder bij Lancom. “Hij heeft veel kennis van onze branche. Zijn steun bij de verdere ontwikkeling van ons distributielandschap wordt van grote betekenis voor ons.'