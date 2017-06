Cisco introduceert zelflerend netwerk

Het doelgebaseerde (intent based)-netwerk van Cisco is in staat het doel te herkennen waarvoor het wordt ingezet, om vervolgens dat doel te optimaliseren. Als voorbeeld noemt de leverancier voorrang verlenen aan applicaties die voor de business essentieel zijn. Dit moet de traditionele beheermethoden op it-afdelingen wegnemen.

Daarnaast stelt Cisco dat het netwerk de data en context interpreteert. Dit moet een betere beveiliging en snellere operaties opleveren. Tot slot is het netwerk zelflerend en intuïtief. Cisco maakt hiervoor gebruik van machinaal leren. Dit wordt toegepast op de datastromen die over de wereldwijde Cisco-netwerken lopen. Dit geeft netwerkmanagers inzicht op ongeregeldheden in het netwerk. Zij kunnen hier realtime op anticiperen.