Computable werft in 1 dag 8000 stemmen

Uit de eerste analyse van het stemgedrag blijkt dat de meeste stemmen zijn uitgebracht in de categorieën Cloud-aanbieder en CEO van het Jaar (beide 508 stemmen). De ict-opleiders volgen op de voet met 505 stemmen.



De minste stemmen (367) werden uitgebracht in de categorie Partnerproject van het Jaar. Dat is logisch omdat de redactie van Computable in deze categorie de winnaar bepaalt en de stem van het publiek als adviesstem dient. Alle overige categorieën hebben inmiddels tussen de 375 en 475 stemmen opgehaald.

In 2016 werden er in totaal 67.859 stemmen voor de Computable Awards uitgebracht. Met de voortvarende start van dit jaar lijkt dit aantal verpulverd te gaan worden. Niet in de laatste plaats omdat veel genomineerden hard bezig zijn om stemmen te werven. Via mailingen, pop-ups, e-mailhandtekeningen, sociale-mediacampagnes, billboards, nieuwsbrieven, intranets en nog veel meer proberen zij het publiek voor zich te winnen. Dit is toegestaan mits er gebruik wordt gemaakt van legitieme e-mailadressen. Overigens bepaalt het publieksoordeel voor vijftig procent wie er wint, de andere helft ligt in handen van de jury.

Bekijk wie er genomineerd zijn voor de Computable Awards 2017

Stem ook voor de Computable Awards 2017