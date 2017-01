Scholier programmeert via plug-in rekenmachine

Digitale leermiddelen centraal bij NOT

Tijdens de onderwijsvakbeurs NOT 2017, die van 24 tot 28 januari 2017 plaatsvindt in de Jaarbeurs Utrecht, is er veel aandacht voor digitale leermiddelen. De beursorganisatie speelt in op de trend waarbij die toepassingen steeds vaker onderdelen van niet-digitale leermiddelen vervangen. Daarnaast zijn multimedia-toepassingen in opkomst en worden analyses van de leerlingenadministratie steeds vaker ondersteund door dashboards.