ITpreneurs verkoopt taalonderwijstak aan KleurRijker

De taaldivisie was volgens ITPreneurs-directeur Dimintri van den Broek een ‘vreemde eend in de bijt’.



'Wij willen ons focussen op de kernactiviteiten en dat is het aanbieden van trainingsmaterialen in de vorm van boeken, e-learning en games voor it’ers. De focus ligt hierbij op programmeertalen als Prince2 en Itil, waarvan we ook de certificering verzorgen. Daarnaast houden we de markt in de gaten en hebben we sinds kort ook trainingsmateriaal beschikbaar voor DevOps.’



Onder andere NCOI en Capgemini zijn klant van de Rotterdamse onderneming.



ITpreneurs is in 2001 op initiatief van de ondernemers Dimitri van den Broek en Sukhbir Jasuja gestart. Inmiddels is de onderneming, mede na toetreding van TIIN Buy-Out & Growth Fund, uitgegroeid tot een organisatie met meer dan honderd medewerkers die wereldwijd actief is met trainingsprogramma’s en diensten voor it-trainingsbedrijven. Door de verkoop van 247Leren wil het bedrijf zich richten op de verdere internationale uitbouw van genoemde it-activiteiten.



KleurRijker speelt naar eigen zeggen een belangrijke rol in de integratie van vluchtelingen en andere anderstaligen in Nederland, en is inmiddels de grootste leverancier van lesmateriaal voor taalvaardigheid en inburgering.



Tibo Jansingh, directeur van KleurRijker: ‘KleurRijker zal de multimediale oplossingen van 247Leren als aanvulling op de eigen producten en diensten blijven aanbieden. In de toekomst zullen de 247Leren-oplossingen geïntegreerd worden in ons aanbod.’