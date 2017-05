'Leerlingen onvoldoende klaargestoomd voor digitale maatschappij'

Het orgaan dat de Nederlandse regering adviseert op het gebied van onderwijs schrijft: 'De maatschappelijke gevolgen van digitalisering en technologie zijn ingrijpend en voltrekken zich in hoog tempo. Dat heeft gevolgen voor inhoud, vorm en rol van het onderwijs. Het onderwijsveld is hierin nog zoekende en dreigt achter te lopen.'



De raad is van mening dat de rijksoverheid meer moet doen om scholen te ondersteunen, bijvoorbeeld in de randvoorwaarden voor digitalisering. Het gaat dan om internetveiligheid en privacy, een adequate basale infrastructuur en toereikende financiële middelen.



Ook moet volgens de raad de inhoud van digitale toepassingen worden losgekoppeld van technische aspecten. 'Scholen hebben nu te maken met een keur aan technische systemen die niet altijd goed op elkaar aansluiten', schrijven ze. De Onderwijsraad stelt dat met name onderwijsinstellingen in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo vaak geconfronteerd worden met digitale lesmaterialen waar ze niet om gevraagd hebben en geen invloed op kunnen uitoefenen.



De adviseurs: 'Het is tijd voor nieuwe vormen van samenwerking tussen het onderwijsveld, de uitgeverijen en distributeurs.' Ook pleit de raad opnieuw voor het faciliteren en belonen door de overheid van open leermiddelen voor álle onderwijssectoren. De voordelen van open leermiddelen worden nu niet goed benut, stellen de adviseurs.