Icecat betaalt 3,1 miljoen euro voor Iceshop

Iceshop is een gespecialiseerde ontwikkelaar van het open source webshopplatform Batavi en levert productinformatiesoftware. Daarnaast integreert het bedrijf Icecat-productdata in populaire webshopomgevingen zoals Magento en Prestashop en levert het ordermanagement-services.



Iceshop behaalde dit jaar een omzet van 630.000 euro. Er is naar eigen zeggen een sterke synergie met Icecat, omdat beide bedrijven diensten leveren aan de e-commerce-markt, en agent zijn van elkaars diensten. ‘Door de integratie van Iceshopdiensten binnen Icecat, kunnen we agressiever inzetten op groei van Iceshopdiensten binnen het wereldwijde netwerk van Icecat-klanten’, aldus Icecatdirecteur Emre Tan Altinok.

Icecat, dat op 3 november 2015 zijn beursgang aankondigde, is een online uitgever van productinformatie ten behoeve van met name de e-commerce-markt. Het Nederlandse bedrijf werkt wereldwijd voor zo’n vijftigduizend webshops als Amazon, Wehkamp, Bol.com en zo’n driehonderd merken, waaronder Philips, TomTom, HP, Dell en L’Oréal.

iMerge is een Nederlandse investeringsmaatschappij die sinds 1998 geld steekt in e-business, hosting en software. Huidige participaties zijn Icecat, Iceleads, Testseek.com en Batavi.org. Nieuwe investeringen richten zich vooral op open source- en open content-gebaseerde businessmodellen met wereldwijd perspectief.