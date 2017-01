Middleware-integrator Yenlo gaat naar Zwitserland

Open source

Patrick Toenz vertelt dat t2b vrij nieuw is in de wereld van open source-producten. 'Met het oog op digitale transformatie en onderwerpen als api's, enterprise service bus, anaylitics, identity & access management en IoT hebben onze technische architecten het WSO2-platform geanalyseerd, zij waren zeer enthousiast.'



Toenz stelt dat in bijna alle opzichten het WSO2-platform beter is dan commerciële producten. 'Het is ‘lean’, snel, rekbaar, levert wereldwijd support en is kostenefficiënt. Ik ben blij dat we samen kunnen werken met Yenlo, die premier partner is van WSO2 en veel ervaring heeft met implementaties van het WSO2-platform.'