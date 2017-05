Schiphol kiest Red Hat voor selfservice-platform

Flight API

Red Hat: 'Belangrijk in de digitale strategie van de luchthaven zijn de diensten die via api’s worden geleverd. Een daarvan is de Flight API die passagiers informatie geeft over de gate, terminal en inchecktijden. De api’s worden ook met partners gedeeld voor betere passagiersdiensten. De luchthaven gebruikt al Red Hat JBoss Fuse als de belangrijkste service-bus voor de on-premises infrastructuur.'

De aanbieder vervolgt: 'Nu is deze on-premises service verbonden met JBoss Fuse-integratiediensten, die op Red Hat OpenShift Container Platform draaien, met als doel gegevens uit te wisselen tussen de belangrijkste systemen en api’s draaiende in de cloud. Met JBoss Fuse-gebaseerde api-diensten in het Red Hat OpenShift Container Platform en het Red Hat 3scale API Platform kan Amsterdam Airport Schiphol nieuwe api’s vijftig procent sneller maken.'