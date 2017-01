Cegeka verlengt contract met Argenta

'Argenta is een historische en strategische klant voor ons', zegt Cegeka-ceo André Knaepen. ‘Zo’n lange samenwerking kan alleen als je continu op zoek gaat naar verbeteringen. Ik ben tevreden dat we het management van Argenta ook deze keer konden overtuigen met onze vernieuwende aanpak.’

'In deze aanpak wordt de ervaring van de informaticagebruikers – of het experience level - één van de nieuwe maatstaven', aldus Knaepen. ‘Met deze nieuwe overeenkomst verleggen we de focus van controle op service levels, naar samenwerken. Cegeka neemt de rol op van trusted partner, gericht op het managen van de business case en het aanbrengen van toegevoegde waarde.’

Door automatisatie wordt het infrastructuurbeheer in dit model goedkoper voor de bank, maakt Cegeka zich sterk. Argenta zal meer gebruikmaken van de shared infrastructure services van Cegeka. Deze worden gedeeld met andere klanten maar tegelijkertijd wordt Argenta’s private cloud volledig afgeschermd.



‘We willen met onze bank een antwoord bieden op de vragen van de steeds meer digitale klant’, zegt ceo Marc Lauwers van Argenta. ‘Voor die transformatie moet onze achterliggende infrastructuur gereed zijn om nieuwe toepassingen sneller beschikbaar te stellen. In het verleden duurden ontwikkelingsprojecten tot wel twee jaar, vandaag is dat maximum twee maanden. Door te outsourcen creëren we met andere woorden bandbreedte om volop te focussen op onze digitale transformatie.’