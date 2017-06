Neways besteedt ICT deels uit aan Valid

Naast het infrastructuurbeheer levert Valid ondersteuning aan eindgebruikers. De servicedesk van Valid is het eerstelijns-aanspreekpunt voor de duizend medewerkers van Neways in Nederland. Dit single point of contact speelt tevens een coördinerende rol richting een aantal ict-partners van Neways. De dienstverlening van Valid heeft betrekking op de kantoorautomatisering. De productie-automatisering en enterprise resource planning (erp)-software houdt Neways in eigen huis.

Belangrijk voor Neways is dat de it-partner thuis is in de productie-industrie. Valid heeft klanten in de productie- en procesindustrie. De transitie van de eerste fase is medio mei afgerond. Die fase omvat de Nederlandse vestigingen; daarna volgen de buitenlandse vestigingen. Neways heeft twaalf werkmaatschappijen, gevestigd in Nederland, Duitsland, Oost-Europa en China.