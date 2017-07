Quint en OGD verzwegen verhouding voor Gelderland

Het gaat om de aanbesteding 'Infrastructuur, Hosting, Werkplek en Servicedesk'. Met OGD is op 17 mei 2017 een contract afgesloten van minimaal vier jaar met een optie tot verlenging tot nog eens maximaal vier jaar. Een contractwaarde is niet bekendgemaakt, maar de huidige jaarlijkse kosten van de provincie voor de onderdelen uit de opdracht bedragen zo'n 5,65 miljoen euro per jaar.

Quint Wellington Redwood is van begin af aan nauw betrokken geweest bij het aanbestedingsproces van de provincie Gelderland, waar veel om te doen is geweest. In eerste instantie helpt het adviesbureau mee met het opstellen van de businesscase voor de it-outsourcing. In het najaar van 2015 wordt Quint na een tender tevens geselecteerd als partner die de uitbesteding van de it-omgeving van de provincie ondersteunt. Het gaat daarbij om de selectie en contractering van de it-leveranciers en de inrichting van een interne afdeling die de regie over de uitbestedingen gaat voeren. Quint krijgt voor deze activiteiten ruim vier ton. Het outsourcingstraject moet in het eerste kwartaal van 2018 zijn afgerond.

Uiteindelijk kiest de provincie voor OGD als ict-partner. KPN maakt bij de rechter nog bezwaar tegen deze gunning. Het ict-concern voelt zich ernstig benadeeld door een lage score voor een presentatie die uiteindelijk zwaar meeweegt in de eindscore. Anders zou KPN de aanbesteding hebben gewonnen. De rechtbank in Gelderland stelt KPN echter in het ongelijk en de definitieve gunning gaat naar OGD.