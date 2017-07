NEH helpt woningcorporatie Provides naar cloud

Provides en NEH

Provides is een woningcorporatie in de regio Utrecht. Het verhuurt en beheert circa 3.600 woningen en richt zich daarbij op huishoudens met een lager inkomen. Het bedrijf heeft ruim veertig medewerkers in dienst.

NEH Shared Services, opgericht in 2007, is een ict-leverancier voor woningcorporaties. Het is één van de drie dochterondernemingen van de NEH Group. Die groep is opgericht in 1991 en beschikt over zo’n zeventig medewerkers. Andere dochterondernemingen zijn NEH Zorg (gericht op zorgsector) en NEH ICT Solutions (gericht op banken, dienstverleners, transportbedrijven, verzekeringsmaatschappijen en productiemaatschappijen).