Autoriteit Persoonsgegevens twee keer voor de rechter

Rechtszaak eerder uitgesteld

De behandeling van de tweede zaak werd september vorig jaar uitgesteld omdat de verweerder de processtukken niet tijdig had aangeleverd. In december 2016 werd de zitting de middag ervoor afgeblazen vanwege het verschoningsverzoek van de rechter. Vrijbit: 'De rechter zou de middag voor de zitting ontdekt hebben dat het om medische data gaat waar haar man zijn brood mee verdient.'



Volgens de privacy-belangenorganisatie heeft de NZa zich als belanghebbende partij in de zaak gevoegd en werkt nu samen als verweerder met de toezichthouder die gevraagd is tegen hen op te treden.



De rechtszaken zijn vrijdag 10 maart van 13:30 tot 15:00 uur en van 15:00 tot 16:30 uur. Vrijbit hoopt dat de publieke belangstelling voor de zaken in de Utrechtse rechtbank groot zal zijn.