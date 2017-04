Rotterdam: ICT-schoonmaak halverwege

Het Rotterdamse college is nog steeds verbolgen over het feit dat de Rekenkamer Rotterdam het rapport over de gebrekkige ict-beveiliging heeft gepubliceerd. Het college benadrukt dat het zich kan vinden in de aanbevelingen van het rapport, maar niet te spreken is over de wijze van publiceren.

‘Het college is van mening dat enkele passages en beelden anders geformuleerd dan wel verwijderd dienden te worden uit de openbare versie, om zo de kwetsbaarheden in de beveiliging niet voor een ieder bekend te maken.’

Overigens zijn deze ‘gevoelige passages’ na overleg met de Rekenkamer aangepast of verwijderd.



In de brief verwijst het college ook naar de urgentie van goede informatiebeveiliging, maar dat de gemeente Rotterdam met zo’n 15.000 werkplekken, 14.000 telefoons en tablets, honderden applicaties en enkele duizenden servers met daaraan verbonden tienduizenden apparaten nooit honderd procent veiligheid kan garanderen.