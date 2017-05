Arnhemse afvalpas in strijd met privacyregels

De toezichthouder heeft na een klacht van een burger vastgesteld dat de gemeente Arnhem via de afvalpas persoonsgegevens van inwoners verwerkt hoewel dit niet noodzakelijk is voor de publiekrechtelijke taak van de gemeente.

Het betreft een pasjessysteem dat in 2014 is ingevoerd door afvalverwerker Diftar. De ondergrondse afvalcontainers binnen de gemeente Arnhem zijn vanaf medio 2014 alleen nog te openen met een aan het woonadres gekoppelde afvalpas die inwoners hebben ontvangen. Per woonadres wordt één afvalpas uitgegeven, met een unieke chipcode die geregistreerd wordt bij de uitgifte.

Bij het aanbieden van de afvalpas voor het openen van de afvalcontainer gaat de pas door een kaartlezer die in verbinding staat met een toegangscontrolesysteem van Chiplock Graphics. De chipcode van de afvalpas wordt vervolgens vergeleken met een lijst van geautoriseerde afvalpassen.

De gegevens wie, wanneer afval aanbiedt aan de afvalcontainer wordt vervolgens op de afvalcontainer bewaard. De bewaartermijn van deze gegevens is één tot 25 dagen. Volgens de toezichthouder is het onterecht dat die data ook te herleiden is op een persoon. Daar is geen gegronde reden voor. Op dit moment wordt bijvoorbeeld niet geregistreerd hoeveel kilo afval een huishouden aanbiedt. De pas moet alleen de container openen.