Vodafone, CM en Ziggo winnen bij IWR2017

Ziggo

Het inkomend ('inbound') telefoonverkeer is voor de komende drie jaar en zes maanden in handen gelegd van de zakelijke tak van Ziggo. Het gaat om twee belangrijke telefoonnummers: de gratis publiekstelefoonnummers van de Belastingtelefoon (0800-0543) en van het loket Informatie Rijksoverheid (nummer 1400). Het gaat om grote volumes telefoonverkeer met piekbelastingen. De betrouwbaarheid van dienstverlening via deze nummers moet zeer hoog zijn om bereikbaar te blijven. Het contract kan nog met maximaal drie jaar worden verlengd.

De afgelopen twee jaar kwamen er zestien tot achttien miljoen telefoontjes per jaar binnen. Voor de komende jaren verwacht het Rijk echter een daling van het aantal inkomende telefoongesprekken. Er zijn volgens BZK steeds meer alternatieven voor directe communicatie met de overheid zoals via e-mail, Whatsapp, Skype en Facetime.