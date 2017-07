App moet toeristen Amsterdam verspreiden

De in Objective-C en Java geprogrammeerde app is beschikbaar voor gebruikers van iOS en Android-toestellen. De backend is gebaseerd op PHP, vertelt DTT-ontwikkelaar Jeffrey van Dijk. Aan de app is ongeveer een maand gebouwd.



De app bevat elf wandelroutes door verschillende buurten, van de Pijp tot aan de NDSM-werf. Gebruikers krijgen een route toegewezen. Die tocht leidt hen langs alternatieven voor de toeristische trekpleisters in het centrum van de stad.

Het bevat een koppeling met Google Maps en Apple-kaarten die ook offline beschikbaar zijn. Toeristen kunnen de kaarten ook vooraf laden zonder dat ze constant in verbinding staan met internet. De app bevat ook kaarten en informatie van Amsterdamse toeristenorganisaties.



De app heeft ook ingebouwde game-functionaliteiten. Gebruikers kunnen die plekken vinden, kunnen zo punten verdienen en prijzen winnen. Bijvoorbeeld door op bepaalde plekken in te checken, mediafragmenten te bekijken of quizvragen te beantwoorden. Om aan het spel mee te doen, moeten ze zich binnen zo'n dertig meter van die geolocaties bevinden.