Foxconn bouwt megafabriek voor LCD-schermen in VS

Dat hebben de Amerikaanse president Trump en Foxconn-topman Gou bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Het gaat om een fabriek van ongeveer 1,8 miljoen vierkante meter waar lcd-schermen worden gemaakt. Er wordt vier jaar voor de bouw uitgetrokken.



De precieze locatie binnen de staat wordt later bekendgemaakt. Bij de keuze voor de staat Wisconsin is rekening gehouden met belastingvoordelen die de staat biedt. Die moeten oplopen tot drie miljard euro.



De keuze voor de vestiging van de fabriek in de VS is een opsteker voor de Amerikaanse president Donald Trump. Hij wil dat Amerikaanse leveranciers producten in eigen land produceren en niet uitbesteden naar lagelonenlanden in bijvoorbeeld Azië.



Foxconn produceert vooral in China. Daar staat het overigens niet bekend om goed werkgeverschap. Het concern kwam in het nieuws door een opvallend hoog aantal zelfmoorden onder werknemers.



Tegenstanders van Trump zeggen de ontwikkelingen rondom de Foxconn-fabriek in Wisconsin kritisch te zullen volgen.