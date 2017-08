Samsung-ceo gaat mogelijk twaalf jaar cel in

Omstreden fusie

De Samsung-topman wordt er van verdacht dat hij omgerekend ruim 35 miljoen euro heeft gegeven aan twee stichtingen van Choi Soon-sil. Als tegenprestatie zouden Choi en president Park de directie van het nationaal pensioenfonds, een van de grootste aandeelhouders van Samsung, ervan hebben 'overtuigd' een omstreden fusie goed te keuren. Het gaat hierbij om de fusie tussen de dochterondernemingen Samsung C&T en Cheil Industries.



Samsung C&T is het originele bedrijf van de Samsung Group waar de afdelingen Engineering en Construction onder vallen. Ook worden de investering en de handel onder deze naam bedreven. Cheil Industries is een vrij onbekende, maar belangrijke tak binnen Samsung die chemicaliën levert voor onder meer de productie van auto-onderdelen, displays en accu's. Met de fusie wist Lee zijn macht in het concern te vergroten.



Lee en Samsung zeggen dat hij niets verkeerd heeft gedaan. De advocaten van Lee stellen dat de Samsung-topman onschuldig is, en dat het openbaar ministerie hem via de publieke opinie probeert te veroordelen. Lee is officieel de vicepresident van het bedrijf, maar voert feitelijk de regie sinds zijn vader en Samsung-oprichter Lee Kun-hee een hartaanval kreeg. Het is de eerste keer in het tachtigjarige bestaan van het bedrijf dat een lid uit de top van de onderneming is gearresteerd en mogelijk de cel in moet.