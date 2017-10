Maassluis: geen ict-omgeving met Vlaardingen/ Schiedam

De gemeente Maassluis wil de huidige ict-samenwerking met Vlaardingen en Schiedam niet uitbreiden. De drie Waterweggemeenten waren onder andere in gesprek over het inrichten van een gezamenlijke ict-infrastructuur. De onderlinge verschillen in infrastructuur en opvattingen in combinatie met de hoge kosten zijn voor Maassluis aanleiding om de voorkeur te geven aan een autonoom ict-beleid.

Volgens een woordvoerder van de gemeente heeft Maassluis op tal van terreinen met Schiedam en Vlaardingen samengewerkt, zo ook op ict-gebied. De drie gemeenten hadden 'de intentie om de samenwerking te intensiveren.' Als onderdeel hiervan is voor de ict-infrastructuur een gezamenlijk proces opgestart om te komen tot een gemeenschappelijke visie. In dit proces bleek dat de visies sterk uiteenliepen. Het verschil tussen de huidige infrastructuren en de visie op de toekomstige infrastructuur bleek voor de gemeente Maassluis onoverkomelijk, mede door de benodigde investeringen', aldus de zegsman.

De lokale nieuwssite Schiedams Nieuws meldt dat als gevolg van het besluit van Maassluis er nieuwe financiële afspraken zijn gemaakt over de gezamenlijke servicedesk. Ook worden uitwijklocaties voor de verschillende basisregistraties overgebracht naar de Schiedamse ict-omgeving.

In 2013 sloten de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen een ict-samenwerkingsovereenkomst. Met als doel om de ict zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en waar mogelijk samengevoegd en gezamenlijke aanbestedingen uit te schrijven.