Cap stuurt aan op hoger beroep in arbitragezaak SVB

Capgemini spreekt de intentie uit om in hoger beroep te gaan tegen het besluit van Het Nederlands Arbitrage Instituut. Die bepaalde op 6 oktober dat Cap 22,8 miljoen euro aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) moet betalen in een geschil over de mislukte bouw van het Multiregelingensysteem (MRS). Andersom moet de SVB 1,5 miljoen euro aan de automatiseerder betalen. Het sneven van dit systeem kostte de SVB minimaal 43 miljoen euro.

In een persverklaring laat Capgemini weten 'de intentie te hebben om beroep aan te tekenen tegen het besluit van het arbitragetribunaal dat Capgemini 22,8 miljoen aan de SVB moet betalen en het SVB 1,5 miljoen euro aan Capgemini'. Noch Capgemini noch de SVB kan verdere mededelingen doen met het oog op de vertrouwelijkheid van het arbitragetraject. De uitspraak heeft betrekking op het contract dat de SVB in 2009 met Capgemini sloot voor de bouw van het MRS en in 2014 door de uitkeringsinstantie eenzijdig werd opgezegd.



Uit de brief die de demissionair staatssecretaris naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, komt naar voren dat het bedrag van 22,8 miljoen euro, dat Capgemini moet ophoesten, bestaat uit een terugbetaling van 20,3 miljoen en een schadeloosstelling van 2,5 miljoen euro. De SVB op zijn beurt moet nog 1,5 miljoen euro aan openstaande facturen van Capgemini betalen. Het komt zelden voor dat een it-bedrijf de rijksoverheid geld moet betalen nadat een it-project is mislukt.

Naast dat Capgemini 22,8 miljoen euro moet betalen, draait het bedrijf tevens op voor 80 procent van de arbitragekosten. Het Nederlands Arbitrage lnstituut zegt zo'n 0,8 miljoen euro aan kosten te hebben gemaakt in deze procedure (honorarium en administratiekosten). Cap moet dus ruim 0,6 miljoen euro betalen en de SVB zo'n 0,2 miljoen.

Geschil

De SVB stak 43 miljoen euro in de ontwikkeling van MRS, maar het systeem heeft geen moment gefunctioneerd. Capgemini werd wel betaald voor de niet-werkende code. Na de onthullingen hierover van tv-onderzoeksprogramma Zembla strok staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma in september 2014 uiteindelijk de stekker uit dit project.

Tussen de SVB en implementatiepartner Capgemini ontstond daarna een geschil over de door de automatiseerder geleverde kwaliteit en de afwikkeling en de beëindiging van de ontwikkeling van het MRS. In april 2015 besloten beide partijen arbitrage in te roepen en legden zij hun geschil voor aan het Nederlands Arbitrage Instituut. Arbitrage is een juridische wijze om een geschil te beslechten met een bindend arbitraal vonnis. Een voordeel ten opzichte van een rechtbank is dat het scheidsgerecht materiedeskundigen inzet.