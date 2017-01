Comeback maildienst Lavabit tijdens intrede Trump

De bekritiseerde e-maildienst Lavabit keert terug. Op de website van de onderneming wordt afgeteld naar 20 januari, de dag waarop de Donald Trump geïnaugureerd wordt als president van de Verenigde Staten. Het is onduidelijk in welke vorm Lavabit terugkomt en of eerdere gebruikers weer toegang krijgen tot een eigen account. Het mailprogramma dat gebruik maakt van zware encryptie werd vooral bekend doordat het klokkenluider Edward Snowden er gebruik van maakte.

Oprichter Ladar Levison sloot in 2013 de deuren van Lavabit, nadat het onder vuur kwam te liggen van de Amerikaanse autoriteiten. Levison werd gedwongen die dienst te sluiten. De autoriteiten wilden destijds toegang tot de mailaccount van Snowden, die gevoelige informatie tot zijn beschikking had over massasurveillance door onder meer de geheime diensten NSA en GCHQ. Lavabit staat bekend om de hoge mate van privacy voor gebruikers en sterke versleuteling van mailverkeer voor alle gebruikers. Bekend was dat Levison werkte aan een nieuw veiligheidssysteem voor emailverkeer.

