Norton komt met Wi-Fi-router om IoT te beveiligen

De netwerken van tegenwoordig zitten vol met aangesloten apparaten, zoals bewakingscamera’s, smart tv’s en game consoles. Daarom is er sterke beveiliging nodig om malware, virussen en andere verdachte activiteiten tegen te gaan. Conventionele routers zijn hiervoor niet geschikt; de Norton Core is speciaal gemaakt om dit soort verbindingsrijke omgevingen te beschermen, stelt het bedrijf.

Norton Core scant elk inkomend en uitgaand netwerkpakket op malware, virussen, spam en digitale inbraken. Als een aangesloten apparaat wordt gedetecteerd met bekende kwetsbaarheden of bedreigingen kan de router het apparaat direct in quarantaine plaatsen in een afgezonderd netwerk en een signaal zenden naar de gebruiker.

Om draadloze dekking te bieden heeft Norton Core een antenne-array in een geodetische koepel, geïnspireerd op defensie- en weerradars die ingezet worden in extreme uithoeken op de wereld. Daarnaast beschikt de Wi-Fi-router nog even over diverse mogelijkheden, waaronder het instellen van een limieten voor het dagelijkse internetgebruik en het via een app op afstand aanpassen van instellingen en blokkeren van apparaten bij verdacht gedrag.

Norton Core is beschikbaar in twee kleuren: Titanium Gold en Granite Gray. Norton Core is al verkrijgbaar in de VS en zal later dit jaar ook beschikbaar zijn in de Benelux.