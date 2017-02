Copaco levert IP-camera's Dahua

Linda Hoedemakers, salesmanager voor het ict-verkoopkanaal van Dahua, stelt dat de onderneming door de samenwerking met Copaco een grote groep it-resellers kennis kan laten maken met ip-camera’s en gerelateerde producten van de beveiligingscamerafabrikant.

Het Chinese Dahua Technology maakt videosurveillance- apparatuur en software, hardware en software voor toegangscontrole, hardware voor inbraak en intelligente gebouwbeheersystemen. De producten worden toegepast in het bankwezen, de openbare veiligheid, energie-infrastructuren, telecommunicatie, intelligent gebouwbeheer en intelligent transport. Het bedrijf is wereldwijd actief en heeft buiten China tweeëntwintig kantoren. In Nederland heeft de onderneming een vestiging in Nieuw-Vennep.

Copaco is ict-distributeur in de Benelux en Frankrijk. De onderneming levert onder meer computers, printers, netwerken, data storage en mobiele telefonie. Het Nederlandse kantoor is gevestigd in Eindhoven.