VUB ontwerpt nieuwe encryptiemethode

Voordelen

De methode biedt verschillende voordelen ten opzichte van traditionele encryptiesystemen. Er is niet erg veel rekenkracht nodig om een bericht te versleutelen, waardoor het systeem realtime is. En omdat de sleutel ontstaat uit een chaotisch signaal, is het uitgesloten dat er ooit een identieke sleutel wordt aangemaakt. Deze eigenschappen leiden volgens de onderzoekers tot een erg aantrekkelijk encryptiesysteem.

‘We hebben experimenteel aangetoond dat gegeneraliseerde synchronisatie met zeer lage correlaties bruikbaar is voor het genereren en verdelen van hoogwaardige encryptiesleutels,’ zegt Lars Keuninckx, lid van de onderzoeksgroep. ‘Als bonus is het systeem praktisch implementeerbaar met zowel hedendaagse elektronica als fotonica (glasvezelapparatuur).’

Het onderzoek kwam tot stand in nauwe samenwerking met onderzoekers van het Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos (IFISC, University of the Balearic Islands) en Optique Nonlinéaire Théorique van de ULB.