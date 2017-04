BlackBerry zet vervolgstap naar softwarebedrijf

Chen liet afgelopen zomer tijdens de Security Summit weten dat BlackBerry weer terug wil naar zijn corebusiness: securitysoftware. Het bedrijf zou enkel smartphones produceren zolang dit winstgevend is. Mocht dit niet het geval zijn, dan zou de ceo deze divisie opheffen. In december 2016 was dat punt bereikt: de fabrikant stopte de smartphoneproductie. Het ging een partnerschap met het Indonesische TCL Communication aan voor de hardwareproductie.

Zelf richt het Canadese concern zich op de ontwikkeling en levering van securitysoftware om het zogenaamde ‘enterprise of things’ te beveiligen. Dat begon met beveiligingsdiensten voor Android-telefoons. Nu kondigt het bedrijf de volgende stap in de transformatie tot een softwarebedrijf aan: securitysoftware aanbieden voor de endpoints van onder meer tablets, wearables en medische apparaten.

‘Wij geloven in het enterprise of things’, vertelt Chen. ‘Elk apparaat beschikt over data: van smartphones en laptops tot medische apparaten, auto’s en verkeerslichten. Deze data zijn met elkaar verbonden, waardoor kansen ontstaan om mensenlevens te verbeteren. Om optimaal gebruik te maken van deze enterprise of things, moeten privacy en security van de endpoints gewaarborgd worden. In onze strategie om een softwarebedrijf te zijn, werken wij samen met leveranciers om onze securitysoftware te implementeren in BlackBerry- en co-branded-producten.’