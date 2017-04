Beveiligingsbedrijf F-Secure neemt Little Flocker over

Macs vaker doelwit

Macs genieten steeds vaker de aandacht van hardnekkige aanvallers vanwege de populariteit van Apple-producten bij medewerkers op senior niveau en andere doelwitten die waardevolle informatie bezitten. Door Little Flocker’s specialistische technologie in te bouwen in het product van F-Secure, breidt het bedrijf naar eigen zeggen zijn portfolio uit voor de detectie van nog onbekende dreigingen (zero-day attacks), ongeacht het platform waarop gebruikers willen werken.

F-Secure gaat Little Flocker’s technologie integreren in zijn eigen beveiligingscloud en toepassen in het zakelijke product Protection Service for Business. Deze oplossing biedt centraal beheer voor computer, mobiel en server, waarbij patch-management en mobile device management (mdm) automatisch geïntegreerd zijn.