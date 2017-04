Rotterdam krijgt zomerkamp voor jonge hackers

Minecraft

De mede-initiatiefneemster legt uit dat een kandidaat die een game speelt veel van zichzelf laat zien. 'Als je hen bijvoorbeeld een potje Minecraft laat spelen, dan krijg je ook inzicht in de persoon. Hoe is zijn of haar technisch inzicht? Wie heeft er doorzettingsvermogen? En ga zo maar door. Daar komt geen cv aan te pas.'



Ze vergelijkt de Cyberwerkplaats met een handarbeidlokaal waar deelnemers direct met apparatuur aan de slag kunnen. 'Hacklab is een betere omschrijving', verbetert ze zichzelf.



In de Cyberwerkplaats worden zaken als werving, opleiding, bedrijvenselectie, mentorschap en coaching aan elkaar gekoppeld en daarvoor is een aantal samenwerkingspartners betrokken. Dat is bijvoorbeeld Radically Open Security (ROS). Die pionier in penetratietesten heeft een internationale community opgebouwd en neemt mogelijk een deel van het lesaanbod voor zijn rekening. Het precieze programma moet nog vorm krijgen.