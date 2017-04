Zivver ontvangt 3 miljoen euro voor groeiplan

Dat stelt Zivver in een persbericht. Het bedrijf levert software as a service (SaaS) voor veilig e-mailen, chatten en bestanden delen voor bedrijven en organisaties. Het gaat om een dienst die op basis van de inhoud van berichten en informatie de beveiligingsrisico's in kaart brengt.



De leverancier: 'Voordat de gebruiker op ‘verzenden’ klikt, controleert de oplossing of het bericht en de bijlagen gevoelige informatie bevatten. Ook checkt de software of het logisch is dat de verzender deze informatie aan deze specifieke ontvanger stuurt.'



Zivver kan de informatie automatisch versleutelen en verzekert dat alleen de verzender en ontvanger toegang hebben. Als er toch iets misgaat, kan de gebruiker het bericht volgens de leverancier eenvoudig terugtrekken. Verzenders krijgen waarschuwingen met kleurcoderingen en stellen de beveiliging van een bericht met enkele muisklikken in.



'Ontvangers hoeven niets te installeren, hebben geen account nodig en hoeven geen wachtwoord te onthouden', aldus Zivver in een toelichting. De software is beschikbaar met een plug-in voor Outlook en een app voor tablets en smartphones.