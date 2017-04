Wordpress-sites vaak onveilig door oude PHP-versies

Wie is verantwoordelijk?

'Het is altijd de vraag bij wie de verantwoordelijkheid ligt om te upgraden naar een veiligere versie. Wie moet erachteraan? De eigenaar van een site, de ontwikkelaar van een site of leg je de verantwoordelijkheid bij de hostingpartij?', stelt de Nijmeegse hoster.



Volgens Alexander van Steen, technisch manager bij Savvii, moeten alle drie de partijen aansturen op een upgrade, vooral de hostingpartij. 'Als hostingpartij kiezen wij er bewust voor geen onveilige PHP-versies toe te laten. Al onze klanten hebben PHP-versie 5.6 of hoger. Wij informeren onze klanten ook actief over de voordelen van PHP 7.x en stellen ze in staat makkelijk te switchen van versie. De helft van de websites op onze servers draait al op PHP 7.x. Dat geeft een ander beeld dan de wereldwijde statistieken van WordPress-sites, waar dat percentage slechts negen procent is.'

Het upgraden van de PHP-versie is volgens de hoster niet alleen een belangrijk onderdeel om een website veilig te houden. Nieuwere PHP-versies bieden volgens hen ook betere performance. 'PHP 7.x is twee tot drie keer zo snel dan PHP 5.6 en heeft daarmee een aantal belangrijke voordelen voor website-eigenaren. Een snellere website kan namelijk resulteren in meer tevreden bezoekers, meer tevreden klanten en een betere ranking in Google', stelt de hoster.