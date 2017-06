Exact sluit nieuwe aanval op cloudplatform niet uit

Klanten van Exact in Nederland kregen gisteren een e-mail met de mededeling dat zij hun wachtwoord moeten wijzigen. Dit vanwege de wachtwoord-reset die het softwarebedrijf had doorgevoerd voor alle Exact Online-gebruikers in Nederland. Directe aanleiding was dat hackers de wachtwoorden van een aantal klanten van Exact in handen hebben gekregen en deze hebben gebruikt om toegang te krijgen tot hun Exact Online-account. Volgens Exact gaat het echter niet om een hack van het cloudplatform Exact Online zelf. Brandmanager Jelle Zuidema van Exact geeft een toelichting

- Hoe zijn de aanvallers aan de wachtwoorden van die gebruikers gekomen? Is dit via een malware-aanval gebeurd?

Jelle Zuidema: We weten dat er door derden onbevoegd gebruik is gemaakt van bestaande gebruikers/wachtwoord-combinaties. We hebben een sterk vermoeden van de manier waarop dat is gebeurd en zijn dat aan het onderzoeken met specialisten.

- Hebben jullie al een idee van de bedoelingen van de hackers? Is er sprake van een poging tot economische spionage?

Ook dit is onderdeel van het onderzoek.

- Waarom hebben jullie gekozen voor een massale wachtwoordreset op zo’n korte termijn?

We kunnen niet uitsluiten dat er nieuwe pogingen worden ondernomen. Mede daarom hebben wij besloten om voor alle accounts de wachtwoorden te resetten. We hebben het zekere voor het onzekere genomen en zo de hoogste prioriteit gegeven aan de veiligheid van de gegevens van al onze klanten.

- De grootschaligheid ervan leverde wel problemen op voor klanten om hun wachtwoord te veranderen. De server, die de nieuwe wachtwoorden verstuurt, kon na enige tijd de vraag niet meer aan. Ook raakten de telefoonlijnen overbelast. Wat hebben jullie hier aan gedaan?

In de loop van vrijdagmiddag hebben we de capaciteit verhoogd. Als blijkt dat dit nog onvoldoende is, zullen we de capaciteit wederom verhogen. (Dit is zaterdagochtend ook gebeurd; inmiddels zijn de wachttijden korter. RS) Om klanten te helpen, is onze helpdesk bovendien naast de gebruikelijke openingstijden ook dit Pinksterweekend bereikbaar.

- Geldt de reset ook voor buitenlandse klanten?

De maatregel geldt nu voor alle gebruikers die op de Nederlandse omgeving werken. Dit zijn de gebruikers die werken op https://start.exactonline.nl.

- Hoeveel klanten hebben inmiddels hun wachtwoord veranderd?

Alle gebruikers zijn vrijdagmiddag om 14.00 uur gereset. Rond half vijf zaterdagmiddag had 9 procent van de gebruikers een nieuw wachtwoord ingesteld.

- Is dit de eerste gevaarlijke aanval die Exact te verduren krijgt op het cloudplatform?

Het is voor het eerst dat überhaupt een incident ons heeft genoodzaakt om alle wachtwoorden te resetten.