Experts buigen zich over blockchain in Amstelveen

Een van de hoofdsprekers is fintech-expert Dave Birch van adviesbureau Consult Hyperion. Hij zet in zijn lezing ‘Blockchain is not a technology, it’s a religion’ het diepe geloof in de potentie van deze technologie uiteen. Die zal er in de ogen van velen voor zorgen dat er grote markt-ontregelende (disruptieve) toepassingen komen in de financiële wereld. Dat verklaart waarom het aantal blockchainvacatures afgelopen jaar is verviervoudigd en programmeurs beter betaald worden dan advocaten, aldus Birch.

Naast Birch spreekt ook Chris Skinner, financieel commentator en volger van fintech-nieuws. Ook Ling Kong uit China is aanwezig. Hij is de oprichter van China's eerste blockchainplatform voor leveranciers van computerassemblagebedrijf Foxconn.