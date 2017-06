Hackers publiceren deel broncode Windows 10

Arrestatie

Het lijkt er op dat de data vanaf maart gestolen is. De documenten werden in eerste instantie op BeteArchive.com geplaatst, maar zijn inmiddels offline gehaald. Of Microsoft gehackt is of dat cybercriminelen op een andere manier aan de data zijn gekomen, is onbekend.



De BBC meldde afgelopen donderdag dat twee Britten zijn gearresteerd voor hun betrokkenheid bij pogingen tussen januari en maart 2017 om het netwerk van Microsoft te hacken. De twee zouden deel uitmaken van een grotere groep die de software wilde hacken om zo aan consumentendata te komen. Volgens Microsoft is dit niet gelukt, maar is nog onbekend welke informatie mogelijk wel in het bezit van de criminelen is gekomen. Volgens BetaArchive.com staat deze arrestatie los van de gelekte Windows 10-code.



Microsoft Nederland heeft Computable te kennen gegeven geen verdere uitspraken te doen en wil niet ingaan op de arrestatie van de Britten.