Grote ransomware-aanval treft Nederlandse bedrijven

Wat is er aan de hand?

Ict-beveiliger Kaspersky meldt op 27 juni 2017 dat er sprake is van een nieuwe wereldwijde golf van ransomware-aanvallen. Criminelen blokkeren de systemen van slachtoffers en vragen voor driehonderd dollar aan Bitcoins als losgeld voor het opheffen van de versleuteling van de data.



De omvang van de gijzelsoftware roept volgens de beveiligers vergelijkingen op met de WannaCry-aanval die in mei van dit jaar plaatsvond. Ook verschijnen in verschillende media berichten dat de aanval een variant is op Petya, een ransomware-variant die in 2015 de kop op stak. Volgens Kaspersky gaat het echter om een nieuw soort aanval. Ze geven de ransomware de naam ExPetr.



Volgens de beveiliger gaat het om een complexe aanvalsvorm die systemen via verschillende wegen compromitteert. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van gemodificeerde vormen van EternalBlue en EternalRomance. Dat zijn varianten op een achterdeur die de NSA heeft ontwikkeld om via lekken in Microsoftsystemen bedrijfsnetwerken binnen te dringen.