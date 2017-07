CSR: 'Informatie over cybercrime te versnipperd'

Gebrek aan aangiftes

De raad maakt zich ook zorgen over het gebrek aan aangiftes. Veel bedrijven houden cyberincidenten onder de pet uit angst voor reputatieschade. Door die houding ontbreekt een duidelijk overzicht van de omvang en impact van incidenten.

CSR: 'Cybercriminaliteit neemt in omvang toe en vormt een steeds grotere bedreiging. De groeiende dreiging voor de cybersecurity van Nederland wordt vooral veroorzaakt door beroepscriminelen en statelijke actoren. Door het gebrek aan meldingen en aangiftes is er een incompleet beeld van cybercrime in Nederland. Inzicht in cybercrime is noodzakelijk om effectiever erop in te kunnen spelen.'

Om tot meer aangiftes te komen, moet de situatie bij de politie verbeteren. 'Op dit moment is er vaak onvoldoende zichtbare opvolging van de aangifte en vindt nauwelijks terugkoppeling plaats over wat er met de aangifte is gedaan', schrijft de raad.