Eerste Kamer stemt in met beladen aftapwet

Bits of Freedom

Bits of Freedom schrijft in een verklaring dat 'gericht tappen nu al mogelijk is, maar dat onder de nieuwe wet de geheime diensten straks stelselmatig en op grootschalige wijze onze online-communicatie ongericht mogen onderscheppen en analyseren. Zo komen grote groepen onschuldige burgers in het vizier van de diensten'.



De privacywaakhondbeweging onderzoekt samen met het mensenrechtenplatform Pilp en aantal andere organisaties welke juridische mogelijkheden er zijn om dit digitale sleepnet van de geheime diensten aan te vechten.

In de wet staat bijvoorbeeld dat afgetapte gegevens, mits relevant, drie jaar mogen worden bewaard. Tussen onschuldige burgers en doelwitten wordt, wat de bewaartermijn betreft, geen onderscheid gemaakt. Ook is de uitwisseling van gegevens met inlichtingendiensten van andere landen geregeld in de nieuwe wet.

Verder maakt de wet het mogelijk dat inlichtingendiensten ook iemand uit het persoonlijk netwerk van een doelwit mogen hacken, indien het doelwit zich digitaal krachtig heeft beveiligd. Een vriend of familielid is dan makkelijker te kraken, waarna de sprong naar het doelwit is te maken.

Ook mogen geheime diensten als AIVD en MIVD (defensie) voortaan bedrijven inzetten als informanten. Voorheen mochten alleen individuen optreden als tipgever. Dit maakt het mogelijk dat een dienst informatie kan opvragen bij een bedrijf indien dat bedrijf vrijwillig meewerkt.