VMware komt met ‘revolutionaire’ securityoplossing

Het beveiligen van applicaties is als het zoeken van een speld in een hooiberg, laat Jeremy van Doorn, directeur pre-sales, EMEA Network & Security divisie van VMware, weten in een telefonische toelichting. ‘In andere oplossingen wordt er gekeken naar wat mogelijk kwaadaardig is, daardoor heb je te maken met een hoop 'false positives'. AppDefense kijkt naar wat een applicatie hoort te doen volgens de beschrijving van de ontwikkelaar. Wijkt het daarvan af, dan volgt er een melding.’

Ontwikkelaars kunnen zelf een blauwdruk maken van wat hun applicatie kan en mag. Dit kan ook automatisch gedaan worden door de oplossingen van VMware of door integratie met oplossingen van andere leveranciers. Daarnaast zijn updates mee te nemen in dit manifest. Hierdoor worden updates direct verwerkt in de security-lifecycle. Volgens Van Doorn kunnen ontwikkelaars hierdoor sneller blijven doorontwikkelen zonder hinder te ondervinden door een trage implementatie van de beveiliging van hun applicatie in de productie-omgeving.Als een blauwdruk is opgebouwd, kan een applicatiebeheerder via monitoring zien of de applicatie draait volgens de aangemaakte standaarden. Vanuit een hypervisor is vast te stellen of de machine doet wat deze moet doen. Wanneer er dus een hacker of virus binnenkomt, is dit direct te detecteren.