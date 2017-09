Politie zoekt nieuwe bestrijders cybercrime

Prinsjesdag 2017

De politie gaat nieuw personeel werven om de capaciteit voor de aanpak van cybercrime op landelijk en regionaal niveau te versterken. Ook is het streven meer onderzoeken naar cybercrime te starten: 310 reguliere zaken en vijftig complexe. Ransomware krijgt volgend jaar extra aandacht. De wereldwijde aanval WannaCry in mei van dit jaar is mede aanleiding hiervoor. Dit blijkt uit de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor 2018.

Opsporingsinstanties krijgen ruimere mogelijkheden cybercrime te bestrijden na inwerkingtreding van de wet Computercriminaliteit III. Verder wordt gewerkt aan betere, directe internationale samenwerking met internet service providers. Ook is er aandacht voor een betere grensoverschrijdende aanpak. Banken, energiebedrijven, drinkwaterbedrijven en andere aanbieders in de vitale infrastructuur krijgen volgend jaar een beveiligingsverplichting. Ze moeten passende maatregelen nemen tegen beveiligingsrisico’s. Ernstige incidenten dienen te worden gerapporteerd. Nederland volgt hiermee de Europese Netwerk en Informatie Beveiligingsrichtlijn (NIB-richtlijn).

