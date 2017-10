BT en Interpol samen tegen cybercriminaliteit

Het Britse BT heeft als eerste telecommunicatiebedrijf een samenwerkingsovereenkomst met Interpol ondertekend. De twee partijen gaan data delen om de wereldwijde groei van cybercriminaliteit beter te kunnen bestrijden.

De overeenkomst, ondertekend in Singapore, biedt een kader voor het uitwisselen van informatie over digitale bedreigingen. De nadruk ligt daarbij op gegevens over criminele trends in cyberspace, nieuwe en bekende cyberdreigingen en kwaadaardige aanvallen. De ‘threat intelligence’-experts van BT zullen hun kennis en inzicht over cyberbedreigingen delen met de sterke arm van de wet en helpen om actieve cybercriminelen te identificeren en te bestrijden.

‘Het delen van bedreigingsinformatie door de rechterlijke macht en de private sector is cruciaal in de strijd tegen cybercriminaliteit, die steeds vaker de grenzen over gaat’, zegt BT-ceo Mark Hughes. ‘Voor het aanpakken van cybercriminaliteit is dus een collectieve, wereldwijde aanpak nodig waarbij de publieke en private sector samenwerken. De beveiligingsexpertise van BT helpt Interpol bij het identificeren en ter verantwoording roepen van cybercriminelen.’

BT werkt al nauw samen met Interpol en was eerder dit jaar een van de zeven internationale bedrijven met beveiligingsexpertise die in Zuidoost-Azië ondersteuning mochten bieden bij een grote operatie tegen cybercriminaliteit. BT verstrekte daarbij informatie over regionale bedreigingen, inclusief gegevens over plaatselijke hacktivist-groepen en phishingsites. Tijdens deze operatie werden bijna negenduizend ‘command and control’ (C2) servers ontdekt, die gewoonlijk worden gebruikt voor DDoS-aanvallen en het verspreiden van malware, ransomware en spam. Tijdens het onderzoek werden ook honderden aangetaste websites, waaronder overheidsportalen, ontdekt.