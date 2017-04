Europese startups in trek bij Amerikaanse financiers

Dat concludeert adviesbureau KPMG na internationaal onderzoek naar investeringen in startups. Het schrijft dat private financiers investeerden in de eerste drie maanden van 2017 meer geld in startups stopten dan in het laatste kwartaal van 2016.

'De investeringen namen toe van 23,8 miljard dollar in het laatste kwartaal van 2016 tot 27 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2017. Het aantal transacties nam echter aanzienlijk af, van 3.201 in de laatste drie maanden van vorig jaar tot 2.716 in het eerste kwartaal van 2017', staat in het driemaandelijkse KPMG-onderzoek naar de wereldwijde durfinvesteringen in startups.



Volgens de onderzoekers zijn vooral startups op het gebied van software en medtech in trek bij investeerders. In Europa haalden startups in de eerste drie maanden van dit jaar 3,4 miljard dollar aan investeringen op, iets minder dan in het laatste kwartaal van 2016. Het ging hierbij om 565 transacties.



Met name Amerikaanse investeerders toonden belangstelling voor Europese startups.

'De prijzen en waarderingen in de Verenigde Staten worden steeds scherper', zegt Daniël Horn van KPMG Innovative Startups. 'Een belangrijke reden voor Amerikaanse investeerders om buiten de eigen landsgrenzen op zoek te gaan naar investeringsmogelijkheden. De relatief volwassen startups in landen als Ierland, Israël en Spanje bieden vanuit dit oogpunt soelaas. Om betrokkenheid te houden met hun investeringen en problemen met de fysieke afstand zoveel mogelijk te beperken, kiezen veel Amerikaanse financiers ervoor om samen te werken met Europese investeerders.'