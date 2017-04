Visa organiseert fintech-wedstrijd voor Europese startups

Nieuwe betaaloplossingen

Het eerste Everywhere Initiative werd in 2015 gelanceerd in de VS. In 2017 wordt het eerste Everywhere Initiative georganiseerd in Europa. De wedstrijd staat open voor bedrijven uit negentien landen: Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Israël, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Oostenrijk, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Europese startups die in aanmerking komen om deel te nemen aan de wedstrijd worden uitgenodigd ideeën voor businessoplossingen – die inspelen op één of meer van de volgende uitdagingen – in te sturen via de Everywhere Initiative-website die woensdag 19 april live gaat: